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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59

  lapay написав:Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР. :)

https://everyday.in.ua/?p=12166


1)Пакт Молотова-Риббентропа упоминался во всех школьных учебниках СССР. Там не было секретных протоколов к нему которые появились незадолго до распада СССР
2)"Историк"-порохобот Палий придумал, что Украина это более молодое название старой Руси.
Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:36

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  shapo написав:Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали

Русини в Карпатах жили. Україною, поступово, почали називати місцевість, де жили українці.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B2%D0%B0)
1712 р. Йоганн-Баптист Гоманн. Карта — «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії й Малої Татарії). Інший український варіант назви карти — «Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманном». Написи Russia Rubra (Червона Русь) та Ukraina (Україна) проведені паралельно через всю українську етнічну територію. Напис Ukraina — від Поділля до Полтавщини.[36]

1750 р. Тобіас Йоганн Маєр. Карта — «Mappa Geographica Regni Poloniae». Карта публікувалася в різних атласах (вісім версій). Напис UКRAINА (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від Покуття до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA). Це одна із перших карт де до України належить Галичина. Червона Русь — територія від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Бєлгорода (тепер Росія).[37]

1765 р.Тобіас Йоганн Маєр. Карта — "Map of the Kingdom of Poland and the Grand Dutchy of Lithuania, from Tob. Mayer of the Cosmographical Society of Nuremberg, ". Напис UКRAIN (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA).[38]

На картах німецького картографа Габріеля Боденера зустрічається напис «UKRAYNE»[39].
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:10

  lapay написав:Русини в Карпатах жили. Україною, поступово, почали називати місцевість, де жили українці.

Серьёзно?
А бывшая Станиславская, ныне Ивано-Франковской это уже горы или ещё нет?
А Закарпатье где на русиновском до сих пор говорят это что?
И когда поляки начали называть украинцами жителей Волынской или Ровенской областей? В картах об этом не написали и "историк" Палий ещё не нашёл с Вятровичем на пару?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:17

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  shapo написав:Серьёзно?
А бывшая Станиславская, ныне Ивано-Франковской это уже горы или ещё нет?
А Закарпатье где на русиновском до сих пор говорят это что?

Шото Правоборежна Україна різко всохла. :)
  shapo написав:И когда поляки начали называть украинцами жителей Волынской или Ровенской областей? В картах об этом не написали и "историк" Палий ещё не нашёл с Вятровичем на пару?

Та пох.. на ляхів і кацапів з їх назвами. А як там поляки і досі називають євреїв? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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