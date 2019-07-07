Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує закрити декілька баз та перевезти наступного року менше пасажирів через затримки з поставками літаків Boeing 737 Max.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:12
Ryanair скоротить рейси через затримки з поставками...
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Дивися повний текст Ryanair скоротить рейси через затримки з поставками Boeing 737 Max.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:12
Чего все так вцепились в эти недосамолеты Максы, чем плох Airbus А320 neo?
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:36
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Возможно потому, что в Airbas-х расстояние между креслами чуть больше. Соответственно пассажиров получается меньше. Меньше пассажиров - меньше доход. Купили бы Bombardier CRJ-100/200 и не страдали бы фигнёй - более жлобского варианта самолёта я не видел.
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