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Ryanair скоротить рейси через
затримки з поставками...

Ryanair скоротить рейси через затримки з поставками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:12

Ryanair скоротить рейси через затримки з поставками...

Пропонуємо до обговорення:
Бюджетна авіакомпанія Ryanair планує закрити декілька баз та перевезти наступного року менше пасажирів через затримки з поставками літаків Boeing 737 Max.

Дивися повний текст Ryanair скоротить рейси через затримки з поставками Boeing 737 Max.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:12

Чего все так вцепились в эти недосамолеты Максы, чем плох Airbus А320 neo?
111111111
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:36

111111111
Возможно потому, что в Airbas-х расстояние между креслами чуть больше. Соответственно пассажиров получается меньше. Меньше пассажиров - меньше доход. Купили бы Bombardier CRJ-100/200 и не страдали бы фигнёй - более жлобского варианта самолёта я не видел.
himikjus
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