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Vodafone підвищує вартість деяких тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:22
Та да, я за годовой контракт "Red XS+" отдал месяц назад 935 гривен.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 00:19
жадность не имеет границ...
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