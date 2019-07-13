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Куди найбільше літають українці з аеропорту «Київ»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:39
Пропонуємо до обговорення:
За червень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 248,5 тис. пасажирів.
Дивися повний текст Куди найбільше літають українці з аеропорту «Київ»
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