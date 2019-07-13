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У яких банках тримають гроші
найзаможніші українці -...

У яких банках тримають гроші найзаможніші українці -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:22

У яких банках тримають гроші найзаможніші українці -...

Пропонуємо до обговорення:
За кількістю вкладів на суму понад 500 тис. грн лідирує ПриватБанк.

Дивися повний текст У яких банках тримають гроші найзаможніші українці - статистика НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:22

Вклады до 10 грн. - это что, просто перепись клиентов? Больше похоже на клиентскую базу, чем на реальную стату.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:35

  Rainbow написав:Вклады до 10 грн. - это что, просто перепись клиентов? Больше похоже на клиентскую базу, чем на реальную стату.

По методике НБУ, депозит - это любой счет с пассивным остатком, включая карточные
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:48

  Rainbow написав:Вклады до 10 грн. - это что, просто перепись клиентов? Больше похоже на клиентскую базу, чем на реальную стату.

Вариант - человеку организация открыла счет в банке, на который зачисляется зарплата/стипендия/пенсия. После поступления денег на счет, он снимает по максимуму, но на счету все равно остается какая-то сумма (пара гривен, копейки). Вот и получается "Вклад до 10 гривен".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:06

Убрать бы отсюда еще зарплатные или другие технические счета и оставить только депозитные...
smart_analyst2017
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