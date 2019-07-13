За кількістю вкладів на суму понад 500 тис. грн лідирує ПриватБанк.
Дивися повний текст У яких банках тримають гроші найзаможніші українці - статистика НБУ.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:22
У яких банках тримають гроші найзаможніші українці -...
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Дивися повний текст У яких банках тримають гроші найзаможніші українці - статистика НБУ.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:22
Вклады до 10 грн. - это что, просто перепись клиентов? Больше похоже на клиентскую базу, чем на реальную стату.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:35
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:48
Вариант - человеку организация открыла счет в банке, на который зачисляется зарплата/стипендия/пенсия. После поступления денег на счет, он снимает по максимуму, но на счету все равно остается какая-то сумма (пара гривен, копейки). Вот и получается "Вклад до 10 гривен".
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:06
Убрать бы отсюда еще зарплатные или другие технические счета и оставить только депозитные...
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