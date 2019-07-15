Партнер в веб проект (предоставление интеллектуальных услуг)

Ищу партнера в готовый веб проект:
• Слабая конкурентная среда (актуальный спрос на уникальную цифровую информацию).
• Востребованность на рынке услуг, не покрываемая предложениями конкурентов.
• Полностью готовый и запущенный проект, требующий инвестиций.
• Требуемая сумма инвестиций 3000$(Долларов США), рассматриваю только одного инвестора(доля 50%).
• Возврат инвестиций 1-1,5 месяца(предоставление интеллектуальных услуг и рекламный бизнес).
Контактные данные:
Почта: feedback@wholie.today
Телеграмм: @Circumlocution