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Партнер в веб проект (предоставление
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Партнер в веб проект (предоставление интеллектуальных услуг)
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:26

Партнер в веб проект (предоставление интеллектуальных услуг)

Ищу партнера в готовый веб проект:

• Слабая конкурентная среда (актуальный спрос на уникальную цифровую информацию).

• Востребованность на рынке услуг, не покрываемая предложениями конкурентов.

• Полностью готовый и запущенный проект, требующий инвестиций.

• Требуемая сумма инвестиций 3000$(Долларов США), рассматриваю только одного инвестора(доля 50%).

• Возврат инвестиций 1-1,5 месяца(предоставление интеллектуальных услуг и рекламный бизнес).



Контактные данные:
Почта: feedback@wholie.today
Телеграмм: @Circumlocution
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