У вівторок Китай відкинув твердження Дональда Трампа про необхідність торгівельної угоди зі Сполученими Штатами, аби відновити китайську економіку.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 14:46
Торгова війна: Китай назвав причину сповільнення своєї...
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Дивися повний текст Торгова війна: Китай назвав причину сповільнення своєї економіки.
Додано: Вів 16 лип, 2019 14:46
Пусть Трамп покажет цифры роста, если таковой есть, американской экономики за тотт же период и тогда можно будет делать какие-то выводы.
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