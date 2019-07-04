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Торгова війна: Китай назвав
причину сповільнення своєї...

Торгова війна: Китай назвав причину сповільнення своєї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:46

Торгова війна: Китай назвав причину сповільнення своєї...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок Китай відкинув твердження Дональда Трампа про необхідність торгівельної угоди зі Сполученими Штатами, аби відновити китайську економіку.

Дивися повний текст Торгова війна: Китай назвав причину сповільнення своєї економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:46

Пусть Трамп покажет цифры роста, если таковой есть, американской экономики за тотт же период и тогда можно будет делать какие-то выводы.
blueiceua
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