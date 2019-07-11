Вищий антикорупційний суд, який почне працювати з 5 вересня, отримає на розгляд понад 3,5 тисячі справ. На їхніх розгляд однієї — потрібно буде не менше року.
Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на розгляд.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 15:04
Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на...
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Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на розгляд.
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:04
Предсказуемый итог. Завалят делами, в итоге толку не будет. "На рассмотрение одного понадобится не менее года." С такой скоростью, это при готовности работать круглосуточно ? В нашей стране все для коррупционеров :( Тьфу на вас, это не борьба с коррупцией это видимость борьбы.
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