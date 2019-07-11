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Вищий антикорупційний суд
отримає 3,5 тисячі справ на...

Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:04

Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на...

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд, який почне працювати з 5 вересня, отримає на розгляд понад 3,5 тисячі справ. На їхніх розгляд однієї — потрібно буде не менше року.

Дивися повний текст Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на розгляд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:04

Предсказуемый итог. Завалят делами, в итоге толку не будет. "На рассмотрение одного понадобится не менее года." С такой скоростью, это при готовности работать круглосуточно ? В нашей стране все для коррупционеров :( Тьфу на вас, это не борьба с коррупцией это видимость борьбы.
Igorten
 
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