Автомобільний виробник Aston Martin вперше вивів на трасу свій новий суперкар Valkyrie. Він проїхався по гоночній трасі в Сільверстоуні.
Дивися повний текст Aston Martin вивів на трасу суперкар Valkyrie (фото).
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Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10
Aston Martin вивів на трасу суперкар Valkyrie (фото)
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Дивися повний текст Aston Martin вивів на трасу суперкар Valkyrie (фото).
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10
"может развивать скорость до 11 100 оборотов в минуту" - это частота оборотов коленвала, а скорость автомобиля выражаеться в километрах в час и кстати нее указана.
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