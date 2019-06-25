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Aston Martin вивів на трасу
суперкар Valkyrie (фото)

Aston Martin вивів на трасу суперкар Valkyrie (фото)
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10

Aston Martin вивів на трасу суперкар Valkyrie (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Автомобільний виробник Aston Martin вперше вивів на трасу свій новий суперкар Valkyrie. Він проїхався по гоночній трасі в Сільверстоуні.

Дивися повний текст Aston Martin вивів на трасу суперкар Valkyrie (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10

"может развивать скорость до 11 100 оборотов в минуту" - это частота оборотов коленвала, а скорость автомобиля выражаеться в километрах в час и кстати нее указана.
blueiceua
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