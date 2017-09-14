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Де шукати додатковий дохід, і скільки можна заробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата в Україні, за даними Державної служби статистики, - понад шість тисяч гривень.
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Вів 16 лип, 2019 15:53
R2
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