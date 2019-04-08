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Експерт спрогнозував, що буде
з цінами на первинному...

Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:11

Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному...

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що падіння цін на первинному ринку чекати не варто, адже забудовники не будуть працювати собі в збиток.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному ринку житла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:11

"Эксперт" наверное риелтор. Если настроят и не будут брать-как миленькие будут сливать с дисконтом. По оценке МВФ к 2030 году Украина потеряет до 30% трудоспособного населения. Кто будет покупать,для кого,и для чего? Да,ну и-цены разумеется завышены.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:54

Витюня бы присмотрелся на вакансии в ближайшем макдональдсе. Тоже мне иксперд.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:08

В Києві можливо і не будуть падати, туди завжди є позитивна міграція. "Понаєхам" треба десь жити, тому будуть брати все що збудується. А в регіонах із часом ситуація буде не такою оптимістичною.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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