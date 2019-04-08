Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному...

Додано: Вів 16 лип, 2019 20:08

В Києві можливо і не будуть падати, туди завжди є позитивна міграція. "Понаєхам" треба десь жити, тому будуть брати все що збудується. А в регіонах із часом ситуація буде не такою оптимістичною.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.