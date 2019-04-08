Він зазначив, що падіння цін на первинному ринку чекати не варто, адже забудовники не будуть працювати собі в збиток.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному ринку житла.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:11
Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному ринку житла.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:11
"Эксперт" наверное риелтор. Если настроят и не будут брать-как миленькие будут сливать с дисконтом. По оценке МВФ к 2030 году Украина потеряет до 30% трудоспособного населения. Кто будет покупать,для кого,и для чего? Да,ну и-цены разумеется завышены.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:54
Витюня бы присмотрелся на вакансии в ближайшем макдональдсе. Тоже мне иксперд.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:08
В Києві можливо і не будуть падати, туди завжди є позитивна міграція. "Понаєхам" треба десь жити, тому будуть брати все що збудується. А в регіонах із часом ситуація буде не такою оптимістичною.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:42
LuckyG
1. Не к 2030, а "численность трудоспособного населения в Украине через 30 лет сократится более чем на 30%."
2. И какая по Вашему мнению адекватная цена на недвижимость?
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