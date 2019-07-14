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У червні в Україні знизилися споживчі ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У червні в Україні знизилися споживчі ціни
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:47
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