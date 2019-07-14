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У червні в Україні
знизилися споживчі ціни

У червні в Україні знизилися споживчі ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:46

У червні в Україні знизилися споживчі ціни

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У червні в Україні знизилися споживчі ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:47

Свежо предание, да верится с трудом.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:39

Да вы шо?
Нет не видели - ужедаже огурцы подожали опять.
blueiceua
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