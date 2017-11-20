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Іпотека. Хто має право?

Іпотека. Хто має право?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:20

Іпотека. Хто має право?

Усім привіт!
Хто може розповісти, які види фінансових установ мають право здійснювати іпотечне кредитування згідно із законом України Про іпотеку, зокрема емітувати іпотечні сертифікати?
universum
 
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