У Шотландії діє безліч вітряних електростанцій. Електроенергії, що генерується ними, більш ніж достатньо для постачання у всі будинки в країні.
Дивися повний текст Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54
Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони
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Дивися повний текст Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони.
Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54
Ви вже визначтеся, вже є надлишкова енергія, чи до 2050 є план забезпечити себе.
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