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Шотландська вітроенергія з
лишком: продаватимуть в регіони

Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54

Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони

Пропонуємо до обговорення:
У Шотландії діє безліч вітряних електростанцій. Електроенергії, що генерується ними, більш ніж достатньо для постачання у всі будинки в країні.

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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54

шотландські вітроелектростанції в період з січня по червень 2019 року виробили трохи більше ніж 9,8 млн МВт·год електроенергії. Цього достатньо для живлення приблизно 4,47 млн ​​будинків, що майже вдвічі більше, ніж фактично є в Шотландії. Теоретично у операторів є достатньо надлишкової вітрової енергії для живлення більшої частини північної Англії.

Уряд Шотландії ... сподівається покрити половину свого споживання енергії відновлюваними джерелами енергії до 2050 року

Ви вже визначтеся, вже є надлишкова енергія, чи до 2050 є план забезпечити себе.
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