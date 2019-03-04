У Шотландії діє безліч вітряних електростанцій. Електроенергії, що генерується ними, більш ніж достатньо для постачання у всі будинки в країні.
Дивися повний текст Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54
Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони.
Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54
Ви вже визначтеся, вже є надлишкова енергія, чи до 2050 є план забезпечити себе.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:44
Будинки споживають лише малу частину загальної електроенергії, бо є ще промисловість, і є коливання потужнсті вітрогенерації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:52
От і я так подумав, то навіщо ці приколи з продажем того, чого не вистачає насправді. Ну і що з того, що будинки повністю забезпечені електрикою з відновлювальних джерел? Від цього промисловість не зникла ж. І не думаю, що будинки живляться від окремих ліній, куди йде тільки електрика з відновлювальних джерел. Швидше за все, є одна енергосистема, куди "зливається" вся електрика і всі споживачі до неї під'єднані. Тобто не можна сказати, що конкретно будинки споживають "зелену" електрику.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:58
Re: Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіо
Воно може не вистачати в середньому, але бути надлишковим на піках. Німеччина вже стикнулась з проблемою, що піки сусіди не хочуть купувати, в Онтаріо нічна надлишкова вітроенергія взагалі продається по від'ємному тарифу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:00
Re: Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіо
Тим не менш, споживачі мають можливість купувати тільки зелену електрику, як і газ в трубі теж може бути "словацьким".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:15
Дивно, що не будують акумуляторних станцій...
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:22
Re: Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіо
ГАЕС в Німеччині немає де будувати, є плани їх побудувати в Норвегії, і з'єднати їх надпровідниковим кабелем. Але чи потрібен Норвегії екологічний геморой з будівництвом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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