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Шотландська вітроенергія з
лишком: продаватимуть в регіони

Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54

Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони

Пропонуємо до обговорення:
У Шотландії діє безліч вітряних електростанцій. Електроенергії, що генерується ними, більш ніж достатньо для постачання у всі будинки в країні.

Дивися повний текст Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіони.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:54

шотландські вітроелектростанції в період з січня по червень 2019 року виробили трохи більше ніж 9,8 млн МВт·год електроенергії. Цього достатньо для живлення приблизно 4,47 млн ​​будинків, що майже вдвічі більше, ніж фактично є в Шотландії. Теоретично у операторів є достатньо надлишкової вітрової енергії для живлення більшої частини північної Англії.

Уряд Шотландії ... сподівається покрити половину свого споживання енергії відновлюваними джерелами енергії до 2050 року

Ви вже визначтеся, вже є надлишкова енергія, чи до 2050 є план забезпечити себе.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:44

  0mage0 написав:
шотландські вітроелектростанції в період з січня по червень 2019 року виробили трохи більше ніж 9,8 млн МВт·год електроенергії. Цього достатньо для живлення приблизно 4,47 млн ​​будинків, що майже вдвічі більше, ніж фактично є в Шотландії. Теоретично у операторів є достатньо надлишкової вітрової енергії для живлення більшої частини північної Англії.

Уряд Шотландії ... сподівається покрити половину свого споживання енергії відновлюваними джерелами енергії до 2050 року

Ви вже визначтеся, вже є надлишкова енергія, чи до 2050 є план забезпечити себе.

Будинки споживають лише малу частину загальної електроенергії, бо є ще промисловість, і є коливання потужнсті вітрогенерації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:52

  lapay написав:Будинки споживають лише малу частину загальної електроенергії, бо є ще промисловість, і є коливання потужнсті вітрогенерації.

От і я так подумав, то навіщо ці приколи з продажем того, чого не вистачає насправді. Ну і що з того, що будинки повністю забезпечені електрикою з відновлювальних джерел? Від цього промисловість не зникла ж. І не думаю, що будинки живляться від окремих ліній, куди йде тільки електрика з відновлювальних джерел. Швидше за все, є одна енергосистема, куди "зливається" вся електрика і всі споживачі до неї під'єднані. Тобто не можна сказати, що конкретно будинки споживають "зелену" електрику.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:58

Re: Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіо

  0mage0 написав:От і я так подумав, то навіщо ці приколи з продажем того, чого не вистачає насправді.

Воно може не вистачати в середньому, але бути надлишковим на піках. Німеччина вже стикнулась з проблемою, що піки сусіди не хочуть купувати, в Онтаріо нічна надлишкова вітроенергія взагалі продається по від'ємному тарифу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:00

Re: Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіо

  0mage0 написав:Тобто не можна сказати, що конкретно будинки споживають "зелену" електрику.

Тим не менш, споживачі мають можливість купувати тільки зелену електрику, як і газ в трубі теж може бути "словацьким".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:15

  lapay написав:
  0mage0 написав:От і я так подумав, то навіщо ці приколи з продажем того, чого не вистачає насправді.

Воно може не вистачати в середньому, але бути надлишковим на піках. Німеччина вже стикнулась з проблемою, що піки сусіди не хочуть купувати, в Онтаріо нічна надлишкова вітроенергія взагалі продається по від'ємному тарифу.

Дивно, що не будують акумуляторних станцій...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:22

Re: Шотландська вітроенергія з лишком: продаватимуть в регіо

  0mage0 написав:Дивно, що не будують акумуляторних станцій...

ГАЕС в Німеччині немає де будувати, є плани їх побудувати в Норвегії, і з'єднати їх надпровідниковим кабелем. Але чи потрібен Норвегії екологічний геморой з будівництвом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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