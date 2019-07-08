Глава держави наказав видати документ щодо боротьби з рейдерством у сфері реєстрації.
Дивися повний текст Зеленський доручив навести порядки серед \"держреєстраторів\".
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:49
Зеленський доручив навести порядки серед "держреєстраторів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський доручив навести порядки серед \"держреєстраторів\".
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:16
а когда президент начнёт заниматься своими непосредственными обязанностями?...
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00
Комментаторы, вы в теме/доле или рейдерство вас пока не затронуло? Не переживайте так, Владимир как раз занимается своими обязанностями, начал наводить порядок в государстве.
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