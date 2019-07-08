Глава держави наказав видати документ щодо боротьби з рейдерством у сфері реєстрації.
Дивися повний текст Зеленський доручив навести порядки серед \"держреєстраторів\".
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:49
Зеленський доручив навести порядки серед "держреєстраторів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський доручив навести порядки серед \"держреєстраторів\".
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:16
а когда президент начнёт заниматься своими непосредственными обязанностями?...
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00
Комментаторы, вы в теме/доле или рейдерство вас пока не затронуло? Не переживайте так, Владимир как раз занимается своими обязанностями, начал наводить порядок в государстве.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:13
"Если что-то случилось – мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов."
А еще можем им плюнуть в спину
После боя, кулаками не машут.
Ведь само действие, то есть незаконное изменение в реестре прав, повлекшее блок, они при этом не отменяют.
Говорю это, потому что лично знаком с такой ситуацией - полностью нулевая реакция "антирейдерской" Комиссии этого самого Минюста.
Регистратор уволен, КП ликвидировано. Но, на незаконное решение этого регистратора, которому минюст и выдал полномочия - чиновникам минюста "нас*много".
Идите " ̶В̶ ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶ь̶,̶ ̶с̶у̶к̶и̶н̶ы̶ ̶д̶е̶т̶и̶,̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶ь̶!̶" суд и любитесь там с аферистами годами, доказывая что это "ваш зуб" и вы его не дарили и даже в карты не проиграли (кф "Не бойся, я с тобой")
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:37
БлокЧейн вводите и уголовную ответственность 20 лет в тюрьме с конфискацией имущества. И точка.
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