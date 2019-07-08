RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський доручив навести
порядки серед "держреєстраторів"

Зеленський доручив навести порядки серед "держреєстраторів"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:49

Зеленський доручив навести порядки серед "держреєстраторів"

Пропонуємо до обговорення:
Глава держави наказав видати документ щодо боротьби з рейдерством у сфері реєстрації.

Дивися повний текст Зеленський доручив навести порядки серед \"держреєстраторів\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89839
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 09:49

госрегитраторы разве забота президента?
Oksana88
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:19

Видимо да))))))
tanuwalaw
 
Повідомлень: 11
З нами з: 15.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:16

а когда президент начнёт заниматься своими непосредственными обязанностями?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 15.07.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00

Комментаторы, вы в теме/доле или рейдерство вас пока не затронуло? Не переживайте так, Владимир как раз занимается своими обязанностями, начал наводить порядок в государстве.
liteon
 
Повідомлень: 291
З нами з: 22.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:13

"Если что-то случилось – мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов."

А еще можем им плюнуть в спину :twisted:
После боя, кулаками не машут.

Ведь само действие, то есть незаконное изменение в реестре прав, повлекшее блок, они при этом не отменяют.
Говорю это, потому что лично знаком с такой ситуацией - полностью нулевая реакция "антирейдерской" Комиссии этого самого Минюста.
Регистратор уволен, КП ликвидировано. Но, на незаконное решение этого регистратора, которому минюст и выдал полномочия - чиновникам минюста "нас*много".
Идите " ̶В̶ ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶ь̶,̶ ̶с̶у̶к̶и̶н̶ы̶ ̶д̶е̶т̶и̶,̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶ь̶!̶" суд и любитесь там с аферистами годами, доказывая что это "ваш зуб" и вы его не дарили и даже в карты не проиграли (кф "Не бойся, я с тобой")
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2868 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:37

БлокЧейн вводите и уголовную ответственность 20 лет в тюрьме с конфискацией имущества. И точка.
anton_gms
 
Повідомлень: 710
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський запропонував люструвати голову Нацбанку
R2 » П'ят 12 лип, 2019 13:14
7 334
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 09:07
PasserBy
Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій...
R2 » Вів 09 лип, 2019 15:53
8 390
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 10:46
vbankov
Зеленський розповів, коли вирішить проблему штрафів за...
R2 » Пон 08 лип, 2019 13:14
5 324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 12:39
orestkohutkevych

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12937)
17.07.2019 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.