З початку року майже 2 тис. українців отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання до США.
Дивися повний текст Скільки українців переїхали до США з початку року - статистика.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:01
Скільки українців переїхали до США з початку року -...
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Дивися повний текст Скільки українців переїхали до США з початку року - статистика.
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