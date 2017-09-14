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Скільки українців переїхали
до США з початку року -...

Скільки українців переїхали до США з початку року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:01

Скільки українців переїхали до США з початку року -...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року майже 2 тис. українців отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання до США.

Дивися повний текст Скільки українців переїхали до США з початку року - статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:02

Много. Только и успеваю вычёркивать украинские номера из тел книги
Moimir
 
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