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Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в її заяві, розміщеній на сайті Фонду.
Дивися повний текст Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:57
Так, кто бабушку обидел, признавайтесь.
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