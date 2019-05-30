RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава МВФ Крістін
Лагард йде у відставку

Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:57

Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в її заяві, розміщеній на сайті Фонду.

Дивися повний текст Глава МВФ Крістін Лагард йде у відставку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89826
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:57

Так, кто бабушку обидел, признавайтесь.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, ordyman, Волгарь і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Сінгапуру заявив, що розбіжності між Китаєм і США...
R2 » Сер 26 чер, 2019 01:45
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 16:34
Sommer
Рада не відправила Гройсмана у відставку
R2 » Чет 30 тра, 2019 15:30
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 15:31
Igorten
Гройсман офіційно подав у відставку
R2 » П'ят 24 тра, 2019 14:56
1 133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 14:56
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12924)
17.07.2019 13:24
Лаунж Кей (112)
17.07.2019 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.