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Відкрито кримінальне провадження проти Укрзалізниці:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Під час внутрішнього аудиту, проведеного на Укрзалізниці, виявили розкрадання та привласнення коштів колишнім керівником центру управління промисловістю на 7 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передали до Державного бюро розслідувань.
Дивися повний текст Відкрито кримінальне провадження проти Укрзалізниці: розкрадено понад 7 млн грн
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:58
Да везде украдено! И это не только Укрзалізниця! Куда не кинься везде все обворовали(
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tanuwalaw
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