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LG анонсував випуск
чотирьох моделей смартфонів

LG анонсував випуск чотирьох моделей смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:59

LG анонсував випуск чотирьох моделей смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
LG може випустити новий смартфон G-серії орієнтовно в лютому 2020 року.

Дивися повний текст LG анонсував випуск чотирьох моделей смартфонів.
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