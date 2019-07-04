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LG анонсував випуск чотирьох моделей смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:59
Пропонуємо до обговорення:
LG може випустити новий смартфон G-серії орієнтовно в лютому 2020 року.
Дивися повний текст LG анонсував випуск чотирьох моделей смартфонів
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:59
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