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Хакери навчилися перехоплювати
медіафайли в Telegram і...

Хакери навчилися перехоплювати медіафайли в Telegram і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:20

Хакери навчилися перехоплювати медіафайли в Telegram і...

Пропонуємо до обговорення:
Особисті фотографії і відео, корпоративні документи, рахунки та голосові замітки в WhatsApp і Telegram можуть потрапити в руки зловмисникам.

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R2
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