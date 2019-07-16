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Біткойн обвалився нижче
психологічної позначки через...

Біткойн обвалився нижче психологічної позначки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:15

Біткойн обвалився нижче психологічної позначки через...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш ліквідні криптовалюти сьогодні, 17 липня, знижуються в ціні. Так, курс біткойна опустився нижче позначки 10 тисяч доларів, хоча нещодавно курс перевищував 12 тисяч доларів.

Дивися повний текст Біткойн обвалився нижче психологічної позначки через криптовалюту від Facebook.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:15

А в чому зв'язок зниження курсу біткоїна із запуском нової криптовалюти, який ще навіть не відбувся?
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