22 липня - крайній термін надходження коштів, придбаних в ході продажу євробондів НАК "Нафтогаз України"
Дивися повний текст Коболєв повідомив, на що підуть кошти від продажу євробондів \"Нафтогазу\".
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:49
Коболєв повідомив, на що підуть кошти від продажу...
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Дивися повний текст Коболєв повідомив, на що підуть кошти від продажу євробондів \"Нафтогазу\".
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:49
А на что пошли 4,5 млрд. дол .,выигранных по решению суда у "Газпрома"? Про 45млн.дол. маме на Майами, выплаченных из бюджета (нашего кармана) мы в курсах. А где 4,5млрд. в бюджет? Где увеличение добычи газа?
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