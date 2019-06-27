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Коболєв повідомив, на що
підуть кошти від продажу...

Коболєв повідомив, на що підуть кошти від продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:49

Коболєв повідомив, на що підуть кошти від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
22 липня - крайній термін надходження коштів, придбаних в ході продажу євробондів НАК "Нафтогаз України"

Дивися повний текст Коболєв повідомив, на що підуть кошти від продажу євробондів \"Нафтогазу\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:49

А на что пошли 4,5 млрд. дол .,выигранных по решению суда у "Газпрома"? Про 45млн.дол. маме на Майами, выплаченных из бюджета (нашего кармана) мы в курсах. А где 4,5млрд. в бюджет? Где увеличение добычи газа?
qazzax
 
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