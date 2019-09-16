RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Інше розміщення вільних
коштів та активів
/
Кредитні спілки та інше
/
Створюємо кредитну
спілку. Приєднуйтесь!

Створюємо кредитну спілку. Приєднуйтесь!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:14

Створюємо кредитну спілку. Приєднуйтесь!

Привіт, :)

:idea: Створюємо кредитну спілку згідно закону України. Приєднуйтеся до нашої команди. Шукаємо :arrow: 43 :!: особи згідно законодавства України.
Будь ласка, перегляньте це відеозвернення голови спостережної ради
https://www.youtube.com/watch?v=cqXqJ4neWKA
Усі контакти є під відео. Або задавайте питання тут. Відповім залюбки. 8)
universum
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:35

Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом

https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t
universum
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:08

Друзі, ми знов записуємо відеозвернення. Будь ласка, ознайомтесь та відчувайте себе вільно задаючи ваші питання в цій темі. Дякуємо!

universum
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:32

universum
  universum написав:Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом

https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t

PDF то нет.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 14.11.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:45

  FOXes написав:universum
  universum написав:Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом

https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t

PDF то нет.

буратин ищут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 03.12.14
Подякував: 395 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Створю кредитну спілку та/або кредитну установу 1, 2
Anonymous » Суб 08 гру, 2012 13:41
12 23201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 09:05
SergeyI

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.