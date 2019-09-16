Створюємо кредитну спілку. Приєднуйтесь!
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:14
Привіт,
Створюємо кредитну спілку згідно закону України. Приєднуйтеся до нашої команди. Шукаємо
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особи згідно законодавства України.
Будь ласка, перегляньте це відеозвернення голови спостережної ради
https://www.youtube.com/watch?v=cqXqJ4neWKA
Усі контакти є під відео. Або задавайте питання тут. Відповім залюбки.
universum
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Додано: Вів 30 лип, 2019 23:35
Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом
https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t
universum
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:08
Друзі, ми знов записуємо відеозвернення. Будь ласка, ознайомтесь та відчувайте себе вільно задаючи ваші питання в цій темі. Дякуємо!
universum
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:32
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Додано: Вів 17 вер, 2019 09:45
FOXes написав: universum
PDF то нет.
буратин ищут
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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