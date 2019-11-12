Створюємо кредитну спілку. Приєднуйтесь!
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:14
Привіт,
Створюємо кредитну спілку згідно закону України. Приєднуйтеся до нашої команди. Шукаємо
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особи згідно законодавства України.
Будь ласка, перегляньте це відеозвернення голови спостережної ради
https://www.youtube.com/watch?v=cqXqJ4neWKA
Усі контакти є під відео. Або задавайте питання тут. Відповім залюбки.
universum
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Додано: Сер 31 лип, 2019 00:35
Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом
https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t
universum
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Додано: Вів 03 вер, 2019 00:08
Друзі, ми знов записуємо відеозвернення. Будь ласка, ознайомтесь та відчувайте себе вільно задаючи ваші питання в цій темі. Дякуємо!
universum
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:45
FOXes написав: universum
PDF то нет.
буратин ищут
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Сер 27 тра, 2020 01:11
FOXes
Привіт, на жаль, я не перевірив цей форум раніше, тому що, відверто кажучи, він якись дохлий та ніякого руху тут немає.
Ось оновив посилання на файл з гугл доксу.
https://drive.google.com/file/d/1LEX5SX ... sp=sharing
У найближчий час викладу його також на наш сайт
http://universum.credit
universum
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Додано: Сер 27 тра, 2020 01:14
Мизантрóп
Нет, дружище, говорящее полено мне ни к чему. Все уставные документы в открытом доступе. Понять и прочитать - на это мозги нужны. А бросаться какими-то тупыми репликами - нет. Так что думай. Удачи
universum
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