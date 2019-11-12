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Створюємо кредитну
спілку. Приєднуйтесь!

Створюємо кредитну спілку. Приєднуйтесь!
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:14

Створюємо кредитну спілку. Приєднуйтесь!

Привіт, :)

:idea: Створюємо кредитну спілку згідно закону України. Приєднуйтеся до нашої команди. Шукаємо :arrow: 43 :!: особи згідно законодавства України.
Будь ласка, перегляньте це відеозвернення голови спостережної ради
https://www.youtube.com/watch?v=cqXqJ4neWKA
Усі контакти є під відео. Або задавайте питання тут. Відповім залюбки. 8)
universum
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 00:35

Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом

https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t
universum
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 00:08

Друзі, ми знов записуємо відеозвернення. Будь ласка, ознайомтесь та відчувайте себе вільно задаючи ваші питання в цій темі. Дякуємо!

universum
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32

universum
  universum написав:Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом

https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t

PDF то нет.
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
FOXes
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:45

  FOXes написав:universum
  universum написав:Якщо ви не впевнені навіщо вам членство у кредитній спілці, пропоную наступний пдф-файл зі стислим описом можливостей, які ви отримуєте з цим проектом

https://drive.google.com/open?id=1hYru0 ... iIhitjPZ9t

PDF то нет.

буратин ищут
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:11

FOXes
Привіт, на жаль, я не перевірив цей форум раніше, тому що, відверто кажучи, він якись дохлий та ніякого руху тут немає.
Ось оновив посилання на файл з гугл доксу.
:arrow: https://drive.google.com/file/d/1LEX5SX ... sp=sharing

У найближчий час викладу його також на наш сайт
http://universum.credit :wink:
universum
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:14

Мизантрóп


Нет, дружище, говорящее полено мне ни к чему. Все уставные документы в открытом доступе. Понять и прочитать - на это мозги нужны. А бросаться какими-то тупыми репликами - нет. Так что думай. Удачи 8)
universum
 
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