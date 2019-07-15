Міністерство інфраструктури пропонує побудувати в Україні мости та дороги коштом приватного інвестора. В'їзд на них буде платним.
Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:18
В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:23
Нет слов - одни выражения!
Этот гений вообще понимает, для чего нужна кольцевая дорога?
Он хочет пустить весь транзит через город, который забит не меньше окружной?
Не возражаю, если полиция начнет работать и сделает платным проезд по обочинам.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:56
0mage0 Звісно включено. Але ці гроші вони вже успішно поділили, а доріг немає. Тепер вони хочуть за наші вже поділені кошти побудувати платні дороги і ще раз додатково нас обдерти.
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