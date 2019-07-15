RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні пропонують будувати
платні дороги і мости

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:18

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури пропонує побудувати в Україні мости та дороги коштом приватного інвестора. В'їзд на них буде платним.

Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89839
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:18

А давайте и тротуары платные,чего мелочиться?
LuckyG
 
Повідомлень: 748
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:19

а я опять хочу в Париж :mrgreen:
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 17.10.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:23

Начинать Довгань предлагает с Кольцевой дороги в Киеве, поскольку там довольно интенсивный трафик и плотный автомобильный поток, из-за чего водители часто совершают нарушения и ездят по обочине.

Нет слов - одни выражения!
Этот гений вообще понимает, для чего нужна кольцевая дорога?
Он хочет пустить весь транзит через город, который забит не меньше окружной?

Не возражаю, если полиция начнет работать и сделает платным проезд по обочинам.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1434 раз.
Подякували: 2698 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:48

А хіба у нас в ціну палива не включено збір на дороги?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:56

0mage0 Звісно включено. Але ці гроші вони вже успішно поділили, а доріг немає. Тепер вони хочуть за наші вже поділені кошти побудувати платні дороги і ще раз додатково нас обдерти.
f-zhorzh
 
Повідомлень: 27
З нами з: 21.03.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:32

  R2 написав:
начать Довгань предлагает с Кольцевой дороги в Киеве, поскольку там довольно интенсивный трафик и плотный автомобильный поток, из-за чего водители часто совершают нарушения и ездят по обочине...


То есть, он не предлагает построить новую окружную дорогу, которая выведет весь транзит из Киева? Чтобы грузовики, следующие по житомирской трассе не шли транзитом через Киев, а где нибудь в районе Калиновки сворачивали на платную окружную, далее на Васильков, где к ним присоединялся поток из Одессы и, аж до Борисполя, по новому мосту через Днепр, на Чернигов и Харьков.

Вот такая дорога будет нужна, даже платная.
А предлагать сделать платной дорогу в черте Киева :roll:

Перепил водки "однофамильца" :mrgreen: и лавры Омеляна решил себе забрать? 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2868 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:05

Re: В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

“Нужно и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета”

нет слов,не хочется лишний раз вспоминать про мост в 19 км,котрый соседи построили за 4 года,но приходится...оно еще и амнриканскую модель вспомнило, да там никто даже представить не сможет срок строительства моста в 15 лет.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:14

  0mage0 написав:А хіба у нас в ціну палива не включено збір на дороги?

Так на платных дорогах будут заправки с ценами на бензин, не включающие этот сбор. Заехал на платную дорогу, залил полный бак бензина по 19 грн/литр, и спокойно едешь, зная, что даже сэкономил
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2163
З нами з: 10.05.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні
R2 » Сер 17 лип, 2019 17:25
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 17:25
EKO
СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні 1, 2, 3
R2 » Пон 15 лип, 2019 14:43
25 1131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 16:56
EKO
В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
R2 » Сер 17 лип, 2019 14:19
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 14:19
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73481)
17.07.2019 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.