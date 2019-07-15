Міністерство інфраструктури пропонує побудувати в Україні мости та дороги коштом приватного інвестора. В'їзд на них буде платним.
Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:18
В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:23
Нет слов - одни выражения!
Этот гений вообще понимает, для чего нужна кольцевая дорога?
Он хочет пустить весь транзит через город, который забит не меньше окружной?
Не возражаю, если полиция начнет работать и сделает платным проезд по обочинам.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:56
0mage0 Звісно включено. Але ці гроші вони вже успішно поділили, а доріг немає. Тепер вони хочуть за наші вже поділені кошти побудувати платні дороги і ще раз додатково нас обдерти.
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:32
То есть, он не предлагает построить новую окружную дорогу, которая выведет весь транзит из Киева? Чтобы грузовики, следующие по житомирской трассе не шли транзитом через Киев, а где нибудь в районе Калиновки сворачивали на платную окружную, далее на Васильков, где к ним присоединялся поток из Одессы и, аж до Борисполя, по новому мосту через Днепр, на Чернигов и Харьков.
Вот такая дорога будет нужна, даже платная.
А предлагать сделать платной дорогу в черте Киева
Перепил водки "однофамильца" и лавры Омеляна решил себе забрать?
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:05
Re: В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
“Нужно и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета”
нет слов,не хочется лишний раз вспоминать про мост в 19 км,котрый соседи построили за 4 года,но приходится...оно еще и амнриканскую модель вспомнило, да там никто даже представить не сможет срок строительства моста в 15 лет.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:14
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:17
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