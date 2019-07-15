В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:23
Платный мост для фур в Киеве порешает транспортные проблемы, а Южный сколько не ремонтируй - всё равно будет сыпаться под фурами, слишком тонкая стальная пластина под полотном: или запретить фурам въезд на мост или полный демонтаж и пересборка или рядом новый мост строить.
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