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В Україні пропонують будувати
платні дороги і мости

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:23

Платный мост для фур в Киеве порешает транспортные проблемы, а Южный сколько не ремонтируй - всё равно будет сыпаться под фурами, слишком тонкая стальная пластина под полотном: или запретить фурам въезд на мост или полный демонтаж и пересборка или рядом новый мост строить.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:33

  safonovstanislav написав:
  0mage0 написав:А хіба у нас в ціну палива не включено збір на дороги?

Так на платних дорогах будуть заправки з цінами на бензин, що не включають цей збір. Заїхав на платну дорогу, залив повний бак бензину по 19 грн / літр, і спокійно їдеш, знаючи, що навіть заощадив

Це точно? :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:16

  0mage0 написав:
  safonovstanislav написав:
  0mage0 написав:А хіба у нас в ціну палива не включено збір на дороги?

Так на платних дорогах будуть заправки з цінами на бензин, що не включають цей збір. Заїхав на платну дорогу, залив повний бак бензину по 19 грн / літр, і спокійно їдеш, знаючи, що навіть заощадив

Це точно? :)

Так подсказывает здравый смысл. Не будут же 2 раза снимать оплату за дорогу, и в цене бензина и в будке на въезде
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:28

Re: В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

Да уже лет десять раз разговоры от этих платных дорогах ведут и только. Хочу увидеть камикадзе которые захочет вложиться в строительство платного моста в Украине
Laven
 
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