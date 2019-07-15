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В Україні пропонують будувати
платні дороги і мости

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:19

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури пропонує побудувати в Україні мости та дороги коштом приватного інвестора. В'їзд на них буде платним.

Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
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