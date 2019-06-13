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Юрій Моша: відкрити рахунок
в іноземному банку - чи...

Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:22

Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...

Пропонуємо до обговорення:
Іноземний банк від українського відрізняється в першу чергу захистом вкладів.

Дивися повний текст Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи вигідно це?.
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