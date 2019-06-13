Іноземний банк від українського відрізняється в першу чергу захистом вкладів.
Дивися повний текст Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи вигідно це?.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:22
Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи вигідно це?.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:23
А ниче, что надо индивидуальную лицензию нацбанка для открытия счета за пределами Украины? И в ряде европейских стран и Америке надо иметь подтвержденный локальный адрес проживания. Даже если замутить счет каим то чудом, потом банк может его закрыть без объяснения причин. Просто смешно читать такой "умняк".
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:26
А в укр банке если разместить вклад при стабильной валюте, +- как сейчас, не как в 2014 году!, то можно легко отбить потери на валютных колебаниях за счет выплаченых процентов. Вот это суперлегко. А не в Америке. Между прочим еще надо показать источник происхождения денег, что налог уплачен.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:01
Re: Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...
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