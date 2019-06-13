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Юрій Моша: відкрити рахунок
в іноземному банку - чи...

Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:22

Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...

Пропонуємо до обговорення:
Іноземний банк від українського відрізняється в першу чергу захистом вкладів.

Дивися повний текст Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи вигідно це?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:23

А ниче, что надо индивидуальную лицензию нацбанка для открытия счета за пределами Украины? И в ряде европейских стран и Америке надо иметь подтвержденный локальный адрес проживания. Даже если замутить счет каим то чудом, потом банк может его закрыть без объяснения причин. Просто смешно читать такой "умняк".
marynale2019
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:26

А в укр банке если разместить вклад при стабильной валюте, +- как сейчас, не как в 2014 году!, то можно легко отбить потери на валютных колебаниях за счет выплаченых процентов. Вот это суперлегко. А не в Америке. Между прочим еще надо показать источник происхождения денег, что налог уплачен.
marynale2019
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:01

Re: Юрій Моша: відкрити рахунок в іноземному банку - чи...

  marynale2019 написав:А ниче, что надо индивидуальную лицензию нацбанка для открытия счета за пределами Украины?
да ниче. А что? От нет лицензии а в Канаде открыл счет или США и что?
Джон
 
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