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Уряд вирішив ввести
філософію е-пенсії

Уряд вирішив ввести філософію е-пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:29

Уряд вирішив ввести філософію е-пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні на засіданні Уряд схвалив постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення.

Дивися повний текст Уряд вирішив ввести філософію е-пенсії.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:29

і створять для цього окремий департамент.
igorbuda52
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