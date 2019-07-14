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У Зеленського розповіли,
як скоротять Кабмін

У Зеленського розповіли, як скоротять Кабмін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:30

У Зеленського розповіли, як скоротять Кабмін

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, як скоротять Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:30

ага, держава буде під бєню а все решта по приколу.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:16

Попередній коментар недоречний.Політична маячня.
sena_2008atp
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