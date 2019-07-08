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Долар дешевше 30 гривень: чого чекає український бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:32
Пропонуємо до обговорення:
У наступні 12 місяців інфляція повинна уповільнитись, а девальвація гривні послабиться.
Дивися повний текст Долар дешевше 30 гривень: чого чекає український бізнес (інфографіка)
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:33
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