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Долар дешевше 30 гривень: чого
чекає український бізнес...

Долар дешевше 30 гривень: чого чекає український бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:32

Долар дешевше 30 гривень: чого чекає український бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
У наступні 12 місяців інфляція повинна уповільнитись, а девальвація гривні послабиться.

Дивися повний текст Долар дешевше 30 гривень: чого чекає український бізнес (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:33

покажіть цей матеріал через рік і посміємося разом.
igorbuda52
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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