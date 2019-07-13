У грудні обіцяють знову перерахувати пенсійні виплати: деяких пенсіонерів чекає збільшення в 740 грн.
Дивися повний текст Кому перерахують пенсії в 2020 році.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:52
Кому перерахують пенсії в 2020 році
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Дивися повний текст Кому перерахують пенсії в 2020 році.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:52
С нынешней минимальной пенсией в 1 564 грн до этого самого очередного копеечного перерасчёта в грядущем будущем году ещё необходимо, как минимум, дожить ...
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