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Кому перерахують
пенсії в 2020 році

Кому перерахують пенсії в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:52

Кому перерахують пенсії в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
У грудні обіцяють знову перерахувати пенсійні виплати: деяких пенсіонерів чекає збільшення в 740 грн.

Дивися повний текст Кому перерахують пенсії в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:52

С нынешней минимальной пенсией в 1 564 грн до этого самого очередного копеечного перерасчёта в грядущем будущем году ещё необходимо, как минимум, дожить ...
sashamaestro1977
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