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Як відрізнити підроблену каву
і скільки вона має коштувати

Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07

Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати

Пропонуємо до обговорення:
Про якість та ціну хорошої кави розповів експерт.

Дивися повний текст Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07

Фигня какая-то, а не критерии.
"эксперту" следует обосновать цифры.
На самом деле это просто рекламная статья и не следует на нее обращать внимание.
smart_analyst2017
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