Про якість та ціну хорошої кави розповів експерт.
Дивися повний текст Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07
Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати
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Дивися повний текст Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати.
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07
Фигня какая-то, а не критерии.
"эксперту" следует обосновать цифры.
На самом деле это просто рекламная статья и не следует на нее обращать внимание.
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