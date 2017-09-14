Про якість та ціну хорошої кави розповів експерт.
Дивися повний текст Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07
Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати.
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07
Фигня какая-то, а не критерии.
"эксперту" следует обосновать цифры.
На самом деле это просто рекламная статья и не следует на нее обращать внимание.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:11
Re: Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштува
Да всё чётко. "Так, эспрессо по 8 гривен не гарантирует хорошее качество. Качественный эспрессо должен стоить не менее 20 гривен" - это самый важный критерий. А кто-то думал, что про галстуки за углом по полторы штуки зелени - это анекдот?
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:02
Статейка - незатейливая реклама ТМ “Lavazza”, но проблема качественного кофе - суровая реальность Простой пример Был в командировке в столице. В Сильпо купил Nescafe GOLD, растворимый, 120 гр. Чисто по быстрому с утреца... Вкус-аромат более-менее. Приехал домой и магазе узрел такой же. Купил тоже 120 гр.: цена на треть выше Киева, упаковка один к одному с купленой в Сильпо, вкус-аромат г...но
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:10
Re: Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштува
Растворимый кофе в принципе к качественному не относится
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:27
Вы вообще не поняли о чем речь. Я в очередной раз убедился, что чем дальше от центра к глубинке, тем больше подделок. Причем упаковки один к одному, шо букоф, шо цыфер.
P.S. Растворимый, глупо спорить, кофе лентяев и командировочных. Дома же свежемолотый и сваренный в турочке - это да
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