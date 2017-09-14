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Як відрізнити підроблену каву
і скільки вона має коштувати

Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07

Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати

Пропонуємо до обговорення:
Про якість та ціну хорошої кави розповів експерт.

Дивися повний текст Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:07

Фигня какая-то, а не критерии.
"эксперту" следует обосновать цифры.
На самом деле это просто рекламная статья и не следует на нее обращать внимание.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:11

Re: Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштува

Да всё чётко. "Так, эспрессо по 8 гривен не гарантирует хорошее качество. Качественный эспрессо должен стоить не менее 20 гривен" - это самый важный критерий. А кто-то думал, что про галстуки за углом по полторы штуки зелени - это анекдот?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:02

Статейка - незатейливая реклама ТМ “Lavazza”, но проблема качественного кофе - суровая реальность :evil: Простой пример :arrow: Был в командировке в столице. В Сильпо купил Nescafe GOLD, растворимый, 120 гр. Чисто по быстрому с утреца... Вкус-аромат более-менее. Приехал домой и магазе узрел такой же. Купил тоже 120 гр.: цена на треть выше Киева, упаковка один к одному с купленой в Сильпо, вкус-аромат г...но :twisted:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:10

Re: Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштува

ТИХИЙ написав:Статейка - незатейливая реклама ТМ “Lavazza”, но проблема качественного кофе - суровая реальность :evil: Простой пример :arrow: Был в командировке в столице. В Сильпо купил Nescafe GOLD, растворимый, 120 гр. Чисто по быстрому с утреца... Вкус-аромат более-менее. Приехал домой и магазе узрел такой же. Купил тоже 120 гр.: цена на треть выше Киева, упаковка один к одному с купленой в Сильпо, вкус-аромат г...но :twisted:


Растворимый кофе в принципе к качественному не относится
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:27

Вы вообще не поняли о чем речь. Я в очередной раз убедился, что чем дальше от центра к глубинке, тем больше подделок. Причем упаковки один к одному, шо букоф, шо цыфер.
P.S. Растворимый, глупо спорить, кофе лентяев и командировочных. Дома же свежемолотый и сваренный в турочке - это да 8)
ТИХИЙ
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